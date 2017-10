Van de Goor nieuwe voorzitter jury Sportgala

Dit is de nieuwe opzet van het All-Star-duel in de NBA

3 oktober Het traditionele All Star-duel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA krijgt een nieuwe opzet. Met ingang van volgend jaar zal het niet langer een krachtmeting zijn tussen de beste spelers uit de Eastern en Western Conference. In de gewijzigde formule zullen de twee gekozen captains hun eigen team samenstellen.