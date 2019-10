Van Commenée: Schippers komt terug aan de top

Dafne Schippers is en blijft een uitzonderlijk talent met een ijzeren wil. Ze komt terug aan de absolute sprinttop, meent hoofdcoach Charles van Commenée van de Atletiekunie. ,,Ik zou zeggen dat ze op dit moment bij de top vijf van de wereld hoort, maar het doel is haar weer zo net zo goed te krijgen als in 2015.’’

In dat jaar brak de Utrechtse door met haar eerste wereldtitel op de 200 meter in 21,63 seconden, de derde tijd ooit gelopen in de wereld. Op de 100 meter pakte ze het zilver in een bijzonder rappe 10,81.

Op de WK in Doha beleefde Schippers een dramatische aftocht. Ze liep een liesblessure op in de halve finales van de 100 meter en zegde af voor de finale. Een dag later was de pijn niet verdwenen en moest ze het besluit nemen niet te starten op de 200 meter. Daarmee verdween de unieke kans als eerste vrouw ooit drie keer op rij de wereldtitel op de 200 meter te veroveren.

Van Commenée treurde mee met Schippers. ,,Het is wel zorgelijk dat Dafne deze blessure voor de tweede keer in drie jaar tijd heeft. Ze kreeg dezelfde klachten tijdens de Olympische Spelen van Rio. Ik wil wat die blessure betreft de onderste steen boven”, aldus de voormalig chef de mission van de olympische ploeg.

Hij benadrukt het gevaar van atletiek. ,,Blessures horen bij deze sport, we zijn eraan gewend. Dafne is ook nog eens een sprinter en sprinters zijn gevoeliger. Bij een Ferrari gaat ook eerder iets stuk dan bij een Opel, wil ik maar zeggen. Het gebeurt, maar beter nu in een pre-olympisch jaar dan in een olympisch jaar.’'

Volledig scherm Dafne Schippers (l), Charles van Commenée (m) en Robert Jan Jansen (R) tijdens een kort persmoment over haar blessure op de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar. © ANP

Het seizoen van Schippers verliep al niet zonder hobbels; ze kreeg rugklachten en liep tegenvallende tijden. Toch bleef ze volhouden dat haar oude vorm eraan zat te komen. Een geslaagde laatste trainingsstage in het Turkse Belek gaf haar de overtuiging dat ze weer heel snel zou gaan lopen.