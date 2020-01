Van Basten was de favoriete voetballer van Milan-fan Kobe Bryant

Hockey­sters rollen Amerika op

21:50 De Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde wedstrijd van dit jaar in de Pro League in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in Chapel Hill (North Carolina) veel te sterk voor de Amerikaanse vrouwen: 0-9. Oranje begon de Pro League twee weken geleden met twee overwinningen in Changzhou op China (3-0 en 4-2).