Valse start hockeysters op EK: gelijkspel tegen België

De hockeysters van Oranje zijn het Europees Kampioenschap begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen België. In Antwerpen werd het 1-1. Dat was net zo goed de verdienste van het keihard werkende gastland, als wel te wijten aan een zeer matig optreden van Oranje.

Door Rik Spekenbrink



België speelde een thuiswedstrijd in het tijdelijke stadion op het Wilrijkse Plein in Antwerpen. Maar groot was dat voordeel eigenlijk niet, want er waren ook honderden Nederlanders de grens overgestoken om de titelfavoriet aan het werk te zien. Twee jaar geleden was Nederland-België de finale van het EK in Amstelveen, door het gastland eenvoudig met 3-0 gewonnen. Maar vanavond ging het een stuk moeizamer.

Voorsprong voor Nederland

Hoewel Nederland de gehele eerst helft een overwicht had, wilde het nog niet echt spetteren. Er was een snelle voorsprong, nadat Frederique Matla bij een lange aanval het eindstation in de cirkel was. Oranje kreeg ook twee strafcorners, maar die werden door de twee Belgische keepsters (die per kwart wisselden) knap gekeerd. Het veldspel aan Nederlandse zijde hield verder nog niet over.

Vroeg in de tweede helft leek België gelijk te maken, maar het doelpunt (onderkant lat uit de rebound van een strafcorner) werd door de videoscheidsrechter afgekeurd, omdat er al voor een nieuwe strafcorner. Die ging er niet in.

Oranje zette een tandje bij, kwam even in overtal te staan en versierde een paar strafcorners. Maar die gingen er niet in, ook niet toen er bij België een te vroege uitloopster werd bestraft.

Gelijkspel

De ‘red panthers’ bleken behoorlijk taai. En maakten in de laatste minuut van het derde kwart alsnog gelijk. Een dubieuze strafcorner kon door de verdediging niet worden weggewerkt en werd uiteindelijk door Michelle Struijk binnengewerkt.

Oranje was veel te slordig, speelsters gingen veel te veel lopen met de bal, in plaats van die rond te laten gaan. In het laatste kwart kwam de ploeg van bondscoach Alyson Annan geen moment meer in de buurt van een zege. Het gelijkspel werd door de Belgische vrouwen gevierd als een zege.

Volledig scherm Nederland-België eindigde in 1-1. © BELGA