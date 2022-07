Vader schreeuwt zoon als stadionspeaker naar goud op 1500 meter: ‘Dat is mijn zoon, de wereldkampioen’

WK AtletiekDe Brit Jake Wightman heeft tamelijk verrassend de wereldtitel veroverd op de 1500 meter. Hij zette zich in de finale op zo’n 250 meter voor de finish aan kop en liet niemand meer voorbijkomen. Zijn 3.29,23 was de beste wereldjaartijd.

Wightman bleef ook het Noorse hardloopfenomeen Jakob Ingebrigtsen voor. De pas 21-jarige olympisch kampioen was niet in staat Wightman te stuiten en passeerde de meet als tweede in 3.29,47. De Spanjaard Mohamed Katir eindigde als derde in 3.29,90.

De zege van Wightman in stadion Hayward Field kreeg een opmerkelijk extra tintje, omdat de vader van Wightman fungeerde als stadionspeaker. Geoff Wightman schreeuwde zijn zoon via de geluidsboxen naar het goud. ,,Jake Wightman heeft zojuist de race van zijn leven gelopen", riep Wightman senior door de microfoon. ,,Dat is mijn zoon. Ik coach hem en hij is de wereldkampioen.”

Wereldkampioen koningsnummer ontbreekt in finale 200 meter

De finale van de 200 meter op de WK atletiek in Eugene moet het doen zonder de wereldkampioen op de 100 meter. De Amerikaan Fred Kerley werd uitgeschakeld in de halve finales. Hij eindigde als zesde in zijn heat in een tijd van 20,68.

Kerley leek zich te blesseren op het laatste stuk. ,,Ik voelde een kleine kramp, maar het gaat wel”, zei de 27-jarige sprinter direct na de race. ,,Ik ben niet geblesseerd en zal de 4x100 estafette wel kunnen lopen.”

Alsnog plaatsten drie Amerikanen zich als snelsten voor de finale op donderdag. Titelverdediger Noah Lyles klokte 19,62, de 18-jarige Erriyon Knighton liep 19,77 en Kenneth Bednarek noteerde 19,84.

Fred Kerley baalt van zijn 200 meter. Hij haalt de finale niet.

Fraser-Pryce naar finale 200 meter

Bij de vrouwen maakten de Jamaicanen hun favorietenstatus waar. Shericka Jackson, die zilver won op de 100 meter, liep met 21,67 de snelste 200 meter. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die in Eugene voor de vijfde keer de wereldtitel veroverde op de 100 meter, zette met 21,82 de tweede tijd neer.

Kampioenschapsrecord op 400 meter horden

De Braziliaan Alison dos Santos won in een kampioenschapsrecord van 46,29 het goud op de 400 meter horden. De Noorse olympisch kampioen en wereldrecordhouder Karsten Warholm kwam na 300 meter als eerste de bocht uit richting finish, maar stortte op de laatste meters in en kwam pas als zevende over de meet in 48,42.

Alison dos Santos is de nieuwe wereldkampioen op de 400 meter horden.

Australisch goud bij hoogspringen

De Australische Eleanor Patterson won de wereldtitel bij het hoogspringen met 2,02 meter. De Sloveen Kristjan Ceh won het goud bij het discuswerpen met 71,13.