Utrechts wonderkind Seedo op één na snelste meisje van 16 aller tijden

Haar winnende tijd van 7,24 was een Nederlands juniorenrecord, maar de klasse van die tijd verraadt zich pas bij een blik op de wereldranglijst aller tijden van atletes onder 18 jaar. Seedo is naar de tweede plaats geklommen. Alleen de Amerikaanse Tamari Davis, nota bene uit hetzelfde bouwjaar 2003, heeft iets sneller gelopen (7,19).

Grappig is dat Seedo evenals Schippers een echte Utrechtse is en op jonge leeftijd werd 'ontdekt' door de vermaarde atletiektrainer Juul Acton. In Seedo zag Acton wel heel vroeg het sprinttalent; ze zat nog op de buitenschoolse opvang.



Afgelopen najaar heeft Acton zijn razendsnelle pupil min of meer losgelaten. Seedo is opgenomen in de nationale sprintploeg op Papendal. Rogier Ummels heeft de tiener onder zijn hoede. ,,N'ketia is enorm explosief en ze kan die explosiviteit ook omzetten in snelheid'', is zijn beknopte omschrijving van haar talent.



Winnaarsmentaliteit

Ummels beseft terdege dat Seedo nog erg jong is. ,,We houden daar rekening mee in haar programma. Ze is deze winter voor het eerst fulltime op Papendal komen trainen en woont dus ook intern. Een behoorlijke verandering voor haar, die we heel goed hebben voorbereid. We moeten ook goed haar belastbaarheid in de gaten houden en tevens ruimte laten voor haar jeugdigheid. Maar in de kop zit het goed, ze heeft die winnaarsmentaliteit.''