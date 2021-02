Utah Jazz niet te stoppen in NBA en vergroot voorsprong in Western Conference

Donovan Mitchell was de grote man met 36 punten, inclusief zes driepunters. Hij noteerde ook nog eens negen assists. Joe Ingles voegde er nog 24 punten aan toe.



Utah Jazz is inmiddels bezig aan een van de beste competitiestart uit de clubhistorie. ,,We zijn heel competitief, dat is onze kracht", gaf Mitchell als verklaring. ,,We blijven vechten. Het vorige seizoen is tegenvallend verlopen. Deze keer willen we er meer van maken."