Uniek: na 182 jaar wint vrouw beroemdste paardenrace ter wereld

Femke Heemskerk deelt in ‘olympische zwemclash’ dreun uit aan Valerie van Roon

9 april Wat was Femke Heemskerk (33) getergd om meteen al vrijdagochtend een klap uit te delen aan haar concurrente Valerie van Roon voor een olympisch ticket op de 50 vrij. Het werd in het Eindhovense zwemstadion niet zomaar een klap, maar een gigantische dreun. Vrijdagavond valt de beslissing in de finale.