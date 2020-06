UFC pakt uit met ‘Fight Island’ in Abu Dhabi: knokken op het strand

Yas Island is een onder toeristen beroemde locatie, maar het eiland wordt in juli dus omgedoopt tot ‘Fight Island’. Het eiland is in de sport ook bekend van de Ronde van Abu Dhabi en het Yas Marina-circuit, waar de Grand Prix van Abu Dhabi wordt verreden. Op 11, 15, 18 en 25 juli pakt de UFC uit met shows. Het idee ontstond middenin de coronapandemie die in eerste instantie ook de UFC aan banden legde. Met een privé-eiland zouden gevechten veel makkelijker georganiseerd kunnen worden. White vertelde aan ESPN dat het eiland voorzien is van een octagon, hotels en restaurants. Daarom kunnen sporters en hun (privé)entourage gewoon op het eiland blijven. Op het strand komt een octagon waar vechters kunnen trainen.