Twijfelende Vonn worstelt met nieuwe blessure

Schaker Giri stoomt door naar tweede plek bij Tata Steel

21:13 Anish Giri is bij het internationale schaaktoernooi Tata Steel naar de tweede plaats geklommen. De Nederlandse grootmeester behaalde tijdens de tiende ronde in de Pieterskerk in Leiden zijn vierde overwinning. Hij versloeg de Rus Vladimir Fedosejev met de zwarte stukken na 41 zetten.