Twee keer zilver en drie keer brons voor Nederlandse roei-equipe op EK

Voor Laila Youssifou en Elsbeth Beeres was er het zilver op de twee-zonder-stuurvrouw na een fraaie comeback. In de laatste meters kwam het Nederlandse duo sterk opzetten, gingen nog voorbij Italië en moest alleen de Roemeense boot voor zich dulden.



Ook de vrouwen-dubbeltwee verzekerde zich van het zilver. In een uiterst spannende strijd leken Roos de Jong en Lisa Scheenaard het met de Litouwse opponenten uit te gaan vechten, maar in het laatste kwart van de wedstrijd kwam de Franse boot sterk opzetten. Zij gingen er met het goud vandoor, Scheenaard en De Jong pakten het zilver.