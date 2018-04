Twee Indiase atleten gepakt op doping

Op de kamer van hinkstapspringer Rakesh Babu en snelwandelaar Irfan Kolothum Thodi in het atletendorp werd een injectienaald in een beker aangetroffen. Het duo had daarvoor geen medische toestemming. De twee sporters uit India konden tijdens een hoorzitting in Gold Coast geen goede verklaring geven voor de gevonden naald. Ook drie betrokken officials van het Indiase team moesten het antwoord schuldig blijven. Zij kregen een reprimande.



Babu had zich als twaalfde en laatste gekwalificeerd voor de finale van het hinkstapspringen op zaterdag. Thodi eindigde als dertiende in de snelwandelrace over 20 kilometer afgelopen zondag.