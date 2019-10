Turnteam kan Spelen vergeten na domper

De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd om zich op de WK turnen in Stuttgart te plaatsen voor de landenfinale. Daardoor grijpt Oranje ook naast een teamticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Bovendien ging Epke Zonderland op de rekstok in de fout, waardoor hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen.

Door Marcel Luyckx



Alleen meerkamper Bart Deurloo verlaat Stuttgart met een persoonlijk startbewijs voor de Spelen in Tokio. Een troostprijs die zelfs de turner in kwestie weinig troost bood. Voor het team was het in de Hanns-Martin Schleyer Halle alles of niets. Het werd dus niets. Helemaal niks. Nada. Epke Zonderland deelde in de malaise. De regerend wereldkampioen miste na zijn eerste vluchtelement de rekstok en zakte ver weg op de ranglijst: 165ste (!).

De concurrentie had de lat hoog gelegd voor Oranje, dat de laatste startgroep had geloot. Met een totaalscore van 246.6 punten (gemiddeld 13.7 voor elke oefening) zouden Zonderland en de zijnen het olympisch teamticket voor het grijpen hebben. Ze zouden dan thuisland Duitsland over het randje van het ravijn duwen. Het record van de WK vorig jaar in Doha (245.663 punten) zou dan wel overtroffen moeten worden. Dat was toen een historische prestatie voor Oranje. De zevende plaats opende voor de ploeg van Bram van Bokhoven de poort naar de prestigieuze landenfinale.

Blessure

De bondscoach wilde vasthouden aan dezelfde basis. Maar bij de generale repetitie blesseerde de ongelukkige Bram Louwije donderdagavond zijn rechterhand. De gewezen Belg was vanavond op de tribune van de halflege hal luidruchtig aanwezig als supporter.



Op de wedstrijdvloer nam Michel Bletterman zijn plekje in. Aan ervaring geen gebrek. Zonderland (33), Bletterman (27) en de meerkampers Bart Deurloo (28), Casimir Schmidt (23) en Frank Rijken (22) hebben samen 34 WK’s in de bagage, Stuttgart 2019 meegeteld. Zonderland, Deurloo en Rijken zijn ook olympisch gepokt en gemazeld.

Volledig scherm Epke Zonderland valt van de rekstok en kan zijn wereldtitel niet verdedigen. © BSR Agency

Pijntoestel

Routine bleek niet doorslaggevend. Oranje legde het loodje tegen Duitsland, maar werd ook links en rechts ingehaald door Zuid-Korea (13de in 2018) en Taiwan (17de).

De start op vloer was nog veelbelovend voor Nederland. Deurloo stond na bijna al zijn series als een huis bij zijn landingen. Schmidt gooide zijn tomeloze energie in liefst zes series en verleidde de jury tot de hoogste waardering van het klasje Nederlanders (14.0).

Voltige is traditiegetrouw de achilleshiel van Oranje. Het was al een hele opluchting dat alle vier de turners op het pijntoestel bleven tot het einde van de oefening. Alleen Deurloo doorbrak de grens van 13.0 punten, waardoor het gemiddelde van de ploeg na twee toestellen achterbleef.

Het Oranje-vijftal vocht een denkbeeldig duel uit met Duitsland, dat een dag eerder al in actie was gekomen. Op ringen kreeg Nederland een gevoelige tik te incasseren (2.1 punt in de min tegenover de oosterburen). De inhaalrace had op sprong moeten beginnen, maar Deurloo en Schmidt vergaloppeerden zich hopeloos bij de landing. Vanaf dat moment liep Nederland een verloren race.

Zonderland bleef de eerste vier toestellen aan de kant. Ook hij kon het tij niet meer keren op brug en rek. Met een finalewaardige score op rek had hij alsnog voor zichzelf een startbewijs voor Tokio kunnen verdienen. De wereldkampioen van Doha kwam nog niet in de buurt. Zo eindigde zijn (vermoedelijk) laatste WK met een domper in dezelfde hal waar hij waar hij in 2007 internationaal doorbrak. Hij werd toen vierde op rekstok en, belangrijker nog, plaatste zich voor de Spelen van Beijing.

De trainingsachterstand die hij opliep door een kwakkelzomer, kon hij niet meer tijdig inhalen om zijn WK-loopbaan waardig af te sluiten. Voor hem is er nog altijd een ontsnappingsroute naar Tokio via het wereldbekercircuit. Daarin is hij koninklijk leider.

Van Bokhoven: Ik wil nu helemaal niets meer

Een verklaring voor de afgang van zijn turnploeg op de WK had Bram van Bokhoven kort na de wedstrijd niet 1, 2, 3 voorhanden. ,,Ik weet het nog niet. Ik probeer op dit soort momenten niet te snel achterhalen waar het door komt. Dan ga je of in verwijten of in frustraties of emoties denken. Je hebt daar helemaal niets aan. Dat soort dingen moet je eerst in alle rust evalueren, met de sporters nabespreken wat daar gebeurde. Het is niet gelukt. We gingen de wedstrijd in met heel wat meer verwachtingen.’'

,,De eerste helft stonden we er nog goed op, met goede koppen’', zag Van Bokhoven. ,,Bij sprong ging het totaal mis. Laten we sowieso 3,5 punt liggen. Dan lig je eraf en wordt het een andere wedstrijd. Als je in de laatste divisie van de kwalificatie zit en je weet dat het niet meer haalbaar is, dan zak je wat weg.’'

Hoe nu verder? ,,Dit team is sterk. Wat ik tegen de jongens zeg: winnen doe je samen, verliezen ook. We zijn terug bij af, moeten nieuwe plannen maken. Ik ga nu niet te ver vooruit kijken over alle consequenties. Dat doet er voor nu niet toe. Op dit moment wil ik eigenlijk helemaal niets meer.’’

Volledig scherm Teleurstelling bij Epke Zonderland na zijn mislukte oefening. © BSR Agency

Volledig scherm Epke Zonderland zoekt troost bij zijn gezin. © ANP

Volledig scherm De spanning is van de gezichten van Bram van Bokhoven en Casimir Schmidt af te lezen tijdens de kwalificatieronde. © ANP