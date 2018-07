Turnster Thorsdottir mist EK door handblessure

Video Schumacher (19) boekt eerste zege in Formule 3 op circuit van Spa

14:25 Mick Schumacher (19) heeft voor het eerst in zijn nog jonge raceloopbaan een wedstrijd in de Formule 3 gewonnen. De zoon van voormalig Formule 1-coureur Michael deed dat uitgerekend in Spa-Francorchamps.