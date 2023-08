Turnster Simone Biles (26) toont bij rentree uitzonderlijke klasse met 8ste Amerikaanse titel

Achteraf had ze nooit naar Tokio moeten afreizen, zo vertelde ze later ineen interview met New York Magazine. Ze had veel last gehad van de nasleep van de rechtszaak omtrent Larry Nassar, de teamarts die honderden jonge meisjes, onder wie Biles zelf, seksueel misbruikte en waarvoor hij een celstraf kreeg van 175 jaar. ,,Ik had lang voor Tokio moeten stoppen’’, zei Biles. ,,Het was te veel. Maar ik wilde me dit niet door hem laten afnemen.’’