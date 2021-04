Turnbond gaat diep door het stof voor duister verleden: ‘Niemand mag nog wegkijken’

,,Jullie deden een stap naar voren en hielden ons en spiegel voor. De verhalen gingen terug naar de donkerste periode in jullie verleden en hebben de pijnlijke geschiedenis van onze gymsport blootgelegd. Door jullie is dit op de agenda gekomen. Ik kan er alleen maar respect voor hebben. Niemand mag nog wegkijken. Niemand kan het duistere verleden van onze gymsport ontkennen”, zei een zichtbaar geëmotioneerde Kempff naar aanleiding van het onderzoek over grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de KNGU. Aanleiding was de Netflix-documentaire Athlete A, over het (seksuele) misbruikschandaal rond de Amerikaanse sportarts Larry Nassar, en berichten over misstanden wereldwijd in het turnen. Daar kwam in de zomer van vorig jaar nog eens een schuldbekentenis overheen van turncoach Gerrit Beltman. Dat leidde tot een stroom van beschuldigingen van oud-turnsters, waarbij ook de namen van andere Nederlandse coaches vielen.

Quote Dit is onze bijbel waarmee we onze toekomst tegemoet gaan Monique Kempff, Voorzitter KNGU

De verhalen over misstanden zijn te lang genegeerd, gaf Kempff toe. ,,De KNGU heeft oud-sporters tekortgedaan. Hieruit moeten stevige lessen geleerd worden.” De bond zegt toe alle aanbevelingen uit het wetenschappelijke rapport van de commissie onder leiding van Marjan Olfers over te nemen. ,,Dit is onze bijbel waarmee we onze toekomst tegemoet gaan. Dames”, zo sprak ze de oud-topturnsters aan, ,,ik hoop dat we samen naar voren kunnen stappen en voor jonge sporters een mooiere toekomst kunnen bouwen.”

Reactie oud-turnsters

Oud-turnsters zien eindelijk erkenning voor de mentale en fysieke schade die zij in hun topsportcarrière hebben geleden. ,,Eindelijk is bewezen dat wij als jonge meisjes jarenlang hebben geturnd in een onveilige en schadelijke omgeving. Daarbij was grensoverschrijdend gedrag. Dit past niet bij topsport”, laten ze via een gezamenlijke verklaring weten onder de noemer ‘Turnterreur bewezen’. ,,De wetenschappelijke onderbouwing is van groot belang. Al die jaren hebben wij ons moeten verantwoorden. We voelden onbegrip, er werd getwijfeld aan onze geloofwaardigheid en onze meldingen werden in de doofpot gestopt. Maar dat is voorbij, het bewijs is er nu.”

Quote Jarenlang zijn wij aan ons lot overgela­ten, dat moet nu voorbij zijn. Oud-turnsters

De slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport doen een beroep op de rijksoverheid als het gaat om nazorg en een schadevergoeding. ,,Jarenlang zijn wij aan ons lot overgelaten, dat moet nu voorbij zijn. Overheid, reik ons een écht helpende hand toe. Er moet schoon schip gemaakt worden. Niet alleen om recht te doen aan oud-turnsters, maar ook voor een veiliger sportklimaat zodat plezier in deze prachtige sport weer voorop kan staan.”