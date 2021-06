TT in Assen: ‘Volgend jaar ook echt weer op de camping’

Door Robin Campmans



Stel: je zit in het laatste weekeinde van juni in de auto op de A28 ten hoogte van Assen. Al heb je helemaal niets met motorsport, in de regel ontkom je er dan alsnog niet aan. De TT is het grootste sportevenement van Nederland en dat is niet alleen op het circuit zelf te merken. Honderden, nee duizenden motoren kleuren ieder jaar ook de wegen rondom de baan op weg naar een jaarlijks motorsportspektakel. Parkeerplaatsen staan bommetje vol, de laatste kilometers is het filerijden en ondertussen goed in de gaten houden hoe de motoren om je hun weg naar het circuit vinden.