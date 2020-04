TT Assen mikt op race in het najaar

Door Rik Spekenbrink



Nadat er donderdag ook een streep ging door de Grote Prijs van Duitsland, is Nederland theoretisch de eerste race op de motorsportkalender. Maar in Assen houden ze eigenlijk ook geen rekening meer met een TT eind juni, zegt oud-voorzitter Jos Vaessen, die nog altijd goed op de hoogte wordt gehouden. ,,Dat we dan met 100 duizend mensen bijeenkomen, daar geloven we niet zo in. Daarom werkt Dorna aan een alternatieve racekalender, met een start in augustus. Met tien races zou het seizoen nog geslaagd zijn. Assen krijgt ook een plekje, ergens tussen half augustus en eind september.”

Volgens Vaessen moeten ze in Drenthe niet denken aan een race zonder publiek. Mocht het ook aan het einde van de zomer of het najaar niet mogelijk zijn fans te ontvangen, dan kan het ook zo zijn dat de TT een jaar overslaat. ,,Ik merk in Assen totaal geen paniek, iedereen is er rustig over. De TT bestaat bijna 100 jaar en heeft wel wat meegemaakt. Bovendien is er een behoorlijke financiële buffer, want de race is altijd succesvol geweest. Dus er zijn geen zorgen als we een jaartje zouden moeten overslaan.”

Quote In Nederland is het ook eerst afwachten wat de boodschap van de premier is, komende dinsdag Jos Vaessen

Op de originele racekalender was de GP van Nederland de zevende race van het seizoen. Maar de eerste zes Grands Prix zijn al afgelast. Na Assen staat op 12 juli een race in Finland gepland. Daarna is het zomerstop en wordt het seizoen op 9 augustus in Tsjechië hervat.