TT Assen gaat dit jaar definitief niet door

,,Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van TT Circuit Assen groot, maar het is een keuze die logisch is in deze tijden van onzekerheid. De gezondheid van de fans en alle andere betrokken partijen heeft onze hoogste prioriteit. Wij kijken hoopvol vooruit en maken van de TT in 2021 een motorfeest als nooit tevoren”, laat de organisatie van de TT weten.



,,We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen”, zegt Carmelo Ezpeleta, CEO van het organiserende Dorna Sport. ,,De TT is een icoon in onze reeks. Maar gezien de omstandigheden kan het nu niet anders. We hopen in 2021 in Assen terug te keren.”