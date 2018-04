Trappers voor derde keer op rij kampioen na zwaarbevochten zege

In de eerste periode tastten beide ploegen elkaar vooral af, waren er weinig kansen te noteren en werd er ook niet gescoord. Hoe anders was dat in periode 2. In een tijdsbestek van zes minuten lag de puck vier keer in het netje, eerlijk verdeeld over beide doeltjes. Twee keer kwam Trappers op voorsprong (via Nardo Nagtzaam en Max Hermens), twee keer had Deggendorfer SC weinig tijd nodig om in powerplay voor de gelijkmaker te zorgen: 2-2.

Extra support

In periode 3 was het erop of eronder en beide ploegen gingen tot het gaatje. Deggendorfer SC, dat zich in Tilburg twee keer behoorlijk had laten afdrogen (9-3 en 6-1) werd door het constant zingende publiek energie aangedragen. Trappers werd door de circa 120 meegereisde fans ook goed aangemoedigd.