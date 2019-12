Toussaint voegt na Europese ook Nederlandse kortebaantitels toe aan erelijst

Op de 100 rug, haar favoriete nummer, zegevierde Toussaint in 56,70. De rugslagspecialiste veroverde eerder deze maand bij de EK in Glasgow de Europese titel op de 50 en 100 meter en brons op de 200 meter. Toussaint verzekerde zich vorige week bij de Swim Cup in Amsterdam van deelname aan de Olympische Spelen. Ze trok haar vorm nog even door in het 25-meterbad in Tilburg, waar ze ook de sterkste was op de 100 vrij.



Bij afwezigheid van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk won Toussaint in 53,04. Bij de mannen pakte Kyle Stolk de Nederlandse titel op de 100 vrij in 46,88. Arno Kamminga zegevierde op de 200 school in 2.04,43, Arjan Knipping won de 400 wissel in 4.08,29 en Joeri Verlinden pakte goud op de 100 vlinder (50,84).