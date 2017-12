Toussaint verovert zilver op EK kortebaan

'Kromo' als snelste naar finale 50 vlinder, Sjöström druipt af

17:51 Ranomi Kromowidjojo heeft zich bij de Europese zwemkampioenschappen kortebaan in Kopenhagen geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. De Nederlandse tikte in 52,49 als tweede aan in haar halve finale. De Deense Pernille Blume was tot genoegen van het Deense publiek de snelste in 52,09.