Toussaint naar finale 200 meter rugslag

Toussaint, die gisteren al zilver veroverde op de 100 meter rugslag, haalde nog een finale. Samen met Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Kim Busch was ze de snelste op de 4x50 vrij. De winnende tijd voor de Nederlandse equipe was 1.37,14. Daarmee bleef Oranje Rusland (1.37,44) voor.



Ook Kyle Stolk bereikte de finale. Hij deed dat op de 200 meter wissel met de achtste tijd. In zijn serie was hij de beste, 1.55.35.



Arno Kamminga won zijn serie op de 100 meter schoolslag in 56,63. Hij plaatste zich daarmee als snelste voor de halve finale.



Op de 50 meter vrij gingen Jesse Puts (13e in 21,46) en Nyls Korstanje (14e in 21,47) door naar de halve eindstrijd.