Toussaint met nieuw Nederlands record naar EK-finale 50 meter rugslag

Kira Toussaint heeft weer een Nederlands record verbeterd. De 25-jarige rugslagspecialiste was op de EK kortebaan de snelste in de halve finales van de 50 meter rugslag in 25,75 seconden, vier honderdsten onder de nationale toptijd die ze in oktober in Amsterdam klokte (25,79).

Toussaint sloeg van vreugde op het water toen ze haar tijd in beeld zag. Ze komt steeds dichter in de buurt van het Europese record, dat met 25,70 al 10 jaar op naam staat van de Kroatische Sanja Jovanovic. Het wereldrecord is sinds 2014 met 25,67 in handen van de Braziliaanse Etiene Medeiros.

De pupil van coach Mark Faber begint later op de avond als grote favoriet aan de finale van het kortste rugslagnummer. De Deense Julie Kepp Jensen gaf als nummer 2 ruim een halve seconde toe. Toussaint won deze week in het 25 meterbad in Glasgow al goud op de 100 rug en brons op de 200 rug. Met de estafetteploegen veroverde ze ook goud (4x50 vrij) en zilver (4x50 wissel gemengd).