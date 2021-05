Toussaint grijpt naast medaille in herhaling van 100 meter rugslag

Kira Toussaint heeft bij de EK in Boedapest alsnog naast een medaille gegrepen op de 100 meter rugslag. Ruim twee uur nadat ze zilver dacht te hebben gepakt, tikte Toussaint als vierde aan in de finale die moest worden overgezwommen vanwege problemen met het startsignaal. De zege was, net als eerder op de avond in de ongeldig verklaarde finale, voor de Schotse Kathleen Dawson.

Toussaint eindigde als vierde in 59,32, drie tienden van een seconde langzamer dan eerder op de avond toen ze aantikte in 59,02. Maaike de Waard finishte als laatste in de finale in 1.00,64, nadat ze daarvoor gedeeld zesde was geworden. Dawson pakte het goud in 58,49.

De finale van de 100 rug moest worden overgezwommen vanwege technische problemen. ,,Het startsignaal haperde, of zo”, zei Toussaint na haar oorspronkelijke ‘zilveren’ race. “Maar ja, als je een signaal hoort, dan ga je. Maar ik twijfelde wel, dus ik heb onder water nog gekeken naar de rest. Toen zag ik dat de rest ook was gegaan.”

Louise Hansson bleef in baan 8 als enige aanvankelijk aan het startblok hangen, terwijl de zeven andere zwemsters al van start gingen. De Zweedse keek even verbaasd om zich heen en dook daarna alsnog het water in. Ze eindigde vanzelfsprekend als laatste.

De organisatie besloot na het Zweedse protest de uitslag ongeldig te verklaren en de finale later op de avond opnieuw te laten zwemmen. De Nederlandse bond KNZB stelde voor om de finale naar zaterdag te verplaatsen, maar dan staat ook de 200 meter rugslag op het programma.

Geen verbetering

In nieuwe en droge pakken hoopten Toussaint en De Waard zich aan het einde van een lange avond te verbeteren, maar het pakte anders uit. Toussaint, die eerder deze week de Europese titel veroverde op de niet-olympische 50 rug, was op in de laatste meters en verspeelde daar een medaille. De Waard, goed voor brons op de 50 meter, was ook langzamer dan in de eerste poging en tikte als laatste aan. Hansson werd zesde.

Toussaint pakte deze week naast het goud op de 50 rug zilver met de estafetteploegen op de 4x100 vrij en 4x100 wissel (gemengd).

Volledig scherm Maaike de Waard. © AFP