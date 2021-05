Toussaint grijpt naast medaille in herhaling van 100 meter rugslag: 'Dit voelt heel oneerlijk’

Zwemster Kira Toussaint zat al klaar voor de prijzenuitreiking toen ze hoorde dat ze de EK-finale van de 100 meter rugslag opnieuw moest gaan zwemmen. Toussaint, die in eerste instantie zilver had gepakt, greep twee uur later net naast een medaille: vierde. “Dit voelt wel heel oneerlijk”, zei de de Europees kampioene op de 50 rug bij de NOS.

Toussaint dacht haar derde zilveren medaille van deze week in Boedapest te gaan ophalen. De Zweedse zwembond diende echter een protest in tegen de uitslag, omdat het startsignaal had gehaperd. ,,Ik zat al bij de prijsuitreiking toen ze kwamen vertellen dat het niet doorging. Een halve minuut later hoorden we dat we opnieuw gingen zwemmen. Het zou direct zijn. Maar ik had geen wedstrijdpak meer aan en ben snel teruggelopen om zo’n pak aan te trekken.”

Toen Toussaint zich opnieuw in het pak had gewurmd, hoorde ze dat de finale pas aan het einde van de avond zou worden overgezwommen. ,,Ik ben toen maar gaan uitzwemmen in mijn racepak. Maar het is heel onhandig om zo’n nat pak lang aan te houden. Iemand is teruggegaan naar het hotel om een droog pak te halen. Het was chaos en stress.”

Quote Ik had er wel begrip voor dat de finale werd overgezwom­men, want ik had zelf ook last van dat haperende startsig­naal. Kira Toussaint

Toussaint moest zich mentaal herpakken. ,,Op een gegeven moment dacht ik: kom maar op, we gaan weer zwemmen. Ik had er wel begrip voor dat de finale werd overgezwommen, want ik had zelf ook last van dat haperende startsignaal. Wij hebben geprobeerd om de race naar zaterdag te verplaatsen, maar dat wilde de rest niet omdat dan weer de 200 rugcrawl op het programma staat.”

Juist één van de specialisten op die langere afstand, de Italiaanse Margherita Panziera, zwom in de tweede finale over 100 meter achter de wederom ongenaakbare Schotse Kathleen Dawson naar het zilver. ,,Ze zei aan de finish tegen me: het spijt me, dit is zo oneerlijk. Heel lief, maar daar heb ik niet zoveel aan natuurlijk”, aldus Toussaint, die de avond voor haar 27e verjaardag haar gewenste cadeautje in de vorm van een medaille door haar vingers zag glippen. ,,Maar zondag sta ik er weer bij de estafette op de 4x100 wissel.”

Toussaint pakte deze week naast het goud op de 50 rug zilver met de estafetteploegen op de 4x100 vrij en 4x100 wissel (gemengd).

