Toussaint en Kamminga opnieuw succesvol in Marseille

Toussaint was met 2.12,06 de beste op de 200 meter rugslag. De rugslagspecialiste had vrijdag al gezegevierd op de 100 meter en zaterdag op de 50 meter met Maaike de Waard als nummer 2.



Kamminga was opnieuw succesvol op de schoolslag. Hij won de 100 meter schoolslag in 59,20. Zaterdag was hij al de beste op de 200 meter in 2.08,08, Op de 50 meter was hij vrijdag als tweede geëindigd.