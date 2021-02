Toptalenten Bol en Klaver blijven imponeren met nieuwe Nederlandse indoorrecords

Zowel Klaver als Bol liep een week eerder in de Oostenrijkse stad al een Nederlands record. Klaver loste Els Vader na 33 jaar af als recordhoudster op de 200 meter. Ze had in Wenen ook heel even het Nederlands record op de 400 meter in handen, met 51,48, maar Bol dook een serie later ruim een halve seconde onder haar tijd (50,96). De nationale toptijd op de 400 meter stond met 51,82 gedurende 23 jaar op naam van Ester Goossens.