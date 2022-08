Topgolfer Rory McIlroy schrijft geschiedenis bij FedEx Cup met grootste prijzenpot ooit

McIlroy hield met een score van 263 slagen, 21 slagen onder par, de Zuid-Koreaan Im Sung-jae en de Amerikaan Scottie Scheffler één slag achter zich. De golfer passeerde Scheffler, die aan het toernooi was begonnen met een bonus van tien slagen als leider in het FedEx Cup-klassement. McIlroy begon als nummer zes uit de stand met vier slagen bonus.

Scheffler had voor de start van de laatste dag een voorsprong van zes slagen, maar kwam niet verder dan een ronde van 73. McIlroy ging rond in 66 slagen. Hij sloeg zes birdies en twee bogeys.

McIlroy won het FedEx Cup al in 2016 en 2019. Met drie zeges is hij alleen recordhouder. Om de grootte van de hoofdprijs van ruim achttien miljoen euro in perspectief te plaatsen: hij is iets mínder dan het Players Championship, de Masters, de PGA Championship, de US Open en The Britisch Open... sámen.