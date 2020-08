Topbasketballer Norel zet punt achter carrière: ‘Ik hoopte eigenlijk op een Kuyt-achtig afscheid’

Altijd weer die knieën. Vijf keer werd de 2,13 meter lange Norel aan de kwetsbare gewrichten geopereerd. Ze kostten hem elf jaar geleden een overgang naar de NBA en luiden nu ook een voortijdig einde van zijn basketballoopbaan in. ,,Ik zie het echt niet zitten om me nog een keer te laten opereren. En ja, dat betekent dan dat ik moet stoppen. Het is niet anders.”

Nog geen jaar geleden dook Norel plotseling op in De Maaspoort. Na twaalf jaar gespeeld te hebben op het hoogste niveau in Spanje ging de 79-voudig international eindelijk aan de slag in de Nederlandse eredivisie. Vol ambitie. ,,Ik hoopte eigenlijk op een Dirk Kuyt-achtig afscheid van mijn loopbaan. Met Heroes Den Bosch kampioen worden in eigen land. Maar het mag niet zo zijn. Ik moet tevreden zijn met mijn carrière, zoals die nu geweest is. Natuurlijk, het was een jongensdroom wat ik mee heb mogen maken. Maar die droom had van mij best nog tot mijn veertigste mogen duren. Helaas is het op mijn 32ste al afgelopen.”

NBA

De jongensdroom van Norel leek in 2009 in een stroomversnelling te belanden toen hij gedraft werd door de NBA-club Minnesota Timberwolves. De geboren Gorinchemmer speelde echter nooit in het Amerikaanse basketbalwalhalla. Steeds waren het zijn knieën die zijn debuut in de NBA verpestten.

De Timberwolves stalden hem in Spanje waar Norel uitgroeide tot de beste Nederlandse basketballer van het voorbije decennium. Topjaren wisselde hij af met blessureleed: kruisband- en kraakbeenoperaties aan beide knieën en blijvende kraakbeenschade in zijn linkerknie.

Pijnvrij

Na zijn laatste operatie, in september 2018, revalideerde Norel meer dan een jaar, ook in de eerste maanden nadat hij bij Heroes Den Bosch teruggekeerd was in Nederland. In januari maakte hij eindelijk zijn rentree in een basketbalwedstrijd, hongerig als een rookie. Blij als een kind was hij, toen hij op 1 februari, na de sensationele 71-57-thuiszege van Heroes op Landstede Zwolle, constateerde dat hij eindelijk pijnvrij gespeeld had.

De vreugde was van korte duur. In de verloren uitwedstrijd tegen ZZ Leiden (78-69) op 29 februari was de pijn alweer terug. En die bleef, ook in de basketballoze coronaperiode. ,,Ik voelde het steeds. Ook thuis. Bij het traplopen. En toen ik op vakantie op Terschelling een duin opliep", vertelt Norel.

Niet eerlijk

Langzaam drong het besef tot hem door: pijnvrij basketbal zat er niet meer in. ,,Heroes wilde me graag houden. De club was bereid om me minder te laten trainen en minder wedstrijden te laten spelen. Maar dat zag ik niet zitten. Dat is niet eerlijk, niet naar de club toe en niet naar mezelf. Als ik basketbal, wil ik er vol voor gaan, en me niet alleen maar druk hoeven maken om mijn knieën.”

Twee weken geleden hakte Norel voor zichzelf de knoop door, vandaag maakt hij zijn besluit wereldkundig. ,,Het is voorbij. Een zesde operatie is voor mij geen optie. En ik wil ook niet dat ik straks in het dagelijks leven niet meer behoorlijk uit de voeten kan, omdat ik nu mijn lijf helemaal kapot maak met topsport. Dat lijf is al kapot genoeg, terwijl het hopelijk toch nog een jaar of zestig mee moet”, aldus de basketballer die sinds vorig jaar met zijn vrouw en twee kinderen in Vinkeveen woont.

Wat hij nu gaat doen, zegt Norel nog niet te weten. ,,Daarvoor is alles nog veel te vers. Basketbal is altijd mijn leven geweest en daar komt nu plotseling een einde aan. Ik zal echt nog wel bij Heroes in De Maaspoort blijven komen om wedstrijden te kijken en straks op een lager niveau weer wat gaan spelen. Daarvoor houd ik te veel van dit spelletje. Maar actieve topsport, dat is voor mij over.”