Tom Hanks kondigt nieuwe, niet kwetsende naam van Cleveland Indians aan

Luiten moet in Ierland in de achtervol­ging

1 juli Joost Luiten is slecht van start gegaan bij het Iers Open in Thomastown. Hij ging rond in 74 slagen (+2). Daarmee belandde Luiten op de 123ste plek van de ranglijst. Hij zal zich vrijdag flink moeten verbeteren om de ‘cut’ voor het weekeinde te halen.