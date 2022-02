Tom Brady maakt einde aan onduidelijkheid: ‘Een moeilijk besluit, maar het is klaar’

Na dagen van onzekerheid, is dan toch de kogel door de kerk. American football-legende Tom Brady zet een punt achter zijn carrière. Dat heeft hij zelf in een verklaring laten weten. ,,Het is moeilijk voor me om dit op te schrijven, maar het is nu tijd om mijn energie in andere zaken te stoppen.”

ESPN meldde zaterdag al dat Brady het na 22 seizoenen voor gezien hield, maar dat bericht werd dezelfde avond nog door zijn vader als voorbarig bestempeld. De 44-jarige sportgrootheid voegde daar gisteren zelf aan toe dat hij nog “midden in het proces” zat.

Een dag later volgt de door velen verwachte verklaring alsnog. ,,Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat je in het American Football alles moet geven. Als je er niet 100 procent voor gaat, zal je niet slagen. En succes is waar ik zo van hou. Het is de fysieke, mentale en emotionele uitdaging, elke dag opnieuw, die me in staat heeft gesteld om mijn kwaliteiten optimaal te benutten. Er bestaat geen korte route naar succes.”

,,Het is moeilijk voor me om dit op te schrijven, maar ik ga die sportieve uitdaging niet meer aan. Ik heb enorm genoten van mijn carrière in de NFL en nu is het tijd om mijn tijd en energie in andere zaken te stoppen die mijn aandacht eisen.”

De mening van zijn echtgenote, het Braziliaanse model Gisele Bündchen, en zijn drie kinderen heeft volgens Brady een belangrijke rol gespeeld bij het besluit. ,,Ze zijn mijn grootste supporters geweest. Mijn echtgenote is mijn grootste supporter. Het doet haar pijn om te zien dat ik hard aangepakt word. En ze verdient wat ze nodig heeft van mij als echtgenoot, en mijn kinderen verdienen wat ze nodig hebben van mij als vader.”

Beste ooit

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL. Hij hielp New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl en leidde vorig jaar ook Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap. Drie keer werd hij gekozen tot ‘MVP’ (waardevolste speler) van de Super Bowl en vijf keer was hij ‘MVP’ over het hele seizoen.

Ook dit seizoen liet hij zien nog altijd tot de top te behoren. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.