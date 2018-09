Titelverdediger Nederland mist Vrieling in Nations Cup

Bondscoach Rob Ehrens koos verder voor dezelfde ruiters die op de Wereldruiterspelen vijfde werden in de landenwedstrijd en zich daarmee verzekerden van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De selectie voor de Nations Cup bestaat naast Van der Vleuten uit Harrie Smolders, Frank Schuttert, Marc Houtzager en Leopold van Asten. Alleen Smolders moet nog bepalen op welk paard hij zal springen in Barcelona. In Tryon zat hij op Don VHP.



Nederland gaat als titelverdediger naar Barcelona. Houtzager en Smolders waren er vorig jaar ook bij. De winnende ploeg werd toen aangevuld met Vrieling en Michel Hendrix. ,,Natuurlijk gaan we er ook nu weer voor om onze titel daar te verdedigen. De ruiters en paarden die meegaan hebben dit seizoen al goed gepresteerd en zijn er klaar voor'', aldus bondscoach Ehrens. ,,Het WK in Tryon begin september was door de hoge temperatuur en lange reis wel pittig voor de paarden, maar ze zijn allemaal fit thuisgekomen. Het paard van Harrie Smolders was daar de laatste dag duidelijk moe. We wachten nog even om te zien hoe fit Don weer is, voor we definitief besluiten met welk paard Harrie rijdt.''