Titels voor Laura Smulders en Dave van der Burg op NK BMX

Zeilduo Lambriex/Van Vugt valt van EK-podium

4 oktober Het Nederlandse zeilduo Bart Lambriex/Pim van Vugt heeft bij de EK in de olympische 49er-klasse op de Oostenrijkse Attersee genoegen moeten nemen met de zesde plek in het eindklassement. Het olympische tweetal begon als nummer 1 van de tussenstand aan de laatste dag. In de laatste vier races bleven echter topklasseringen uit: 8-16-15-15.