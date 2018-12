Titelgevecht Fury en Wilder eindigt onbeslist

De Amerikaanse Wilder en de Britse Fury waren aan elkaar gewaagd. Fury had het overwicht in negen van de twaalf rondes, maar ging in twee rondes tegen de mat. Een scheidsrechter gaf de overwinning aan Wilder (115-111), een tweede zag juist een Fury-overwinning (115-110) en de derde vond het gelijkspel (113-113).

Voor Fury was dit zijn moment voor een grote comeback na twee jaar uit de running te zijn geweest. De Brit is sinds juni terug in de ring na zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief en gebruikte alcohol en andere drugs. Nu heeft hij zichzelf bewezen en ,,was het grootste deel van het gevecht oppermachtig door zijn lange slag, zijn precieze voetenwerk en zijn sterke verdediging”, aldus persbureau Reuters.

Quote De Gypsy King is terug Tyson Fury

Wilder (33) was teleurgesteld. ,,Met twee knockdowns heb ik het gevecht echt gewonnen”, zei hij. In de negende ronde kwam Fury (30) snel overeind, maar toen hij in de elfde ronde opnieuw neerging, krabbelde hij pas op de laatste tel op.

Fury was vergevingsgezinder. ,,Wij zijn de beste twee zwaargewichten op de wereld”, zei hij. Hij wil de wedstrijd zeker overdoen. ,,De Gypsy King is terug”, luidde het zelfverzekerd.

Volledig scherm Tyson Fury gaat naar de grond in de negende ronde tijdens WBC bokskampioenschap. © Action Images via Reuters

Volledig scherm Fury was, hoewel twee keer naar de grond gewerkt, oppermachtig in het grootste deel van de wedstrijd. © Action Images via Reuters

Volledig scherm Na afloop van de wedstrijd werd het wederzijdse respect dat Wilder en Fury voor elkaar hebben duidelijk. © Action Images via Reuters

Volledig scherm Fury is overladen van emoties na zijn bokskampioenschap tegen Wilder. © Action Images via Reuters