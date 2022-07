‘Titel van de veerkracht’ voor hockeysters op WK na zege op Argentinië

Door Rik Spekenbrink



,,Het is misschien de zoveelste titel. Maar de eerste keer op deze manier”, zei Frédérique Matla. Met ‘deze manier’ bedoelde de spits dat er hard gewerkt is en nog steeds wordt gewerkt aan een gezonde prestatiecultuur bij Oranje, waar veel meer oog is voor het fysieke en mentale welzijn van iedereen. Dat proces leidde dit jaar af van het hockey, maar ging dus niet ten koste van de prestatie. Matla: ,,We mogen ontzettend trots zijn op elkaar, de manier waarop we hier naartoe hebben gewerkt. Het was een lang seizoen, er is veel gebeurd, maar we hebben veerkracht getoond.”

Vanzelf ging het niet, dit WK. De poulefase verliep moeizaam, in de kwartfinale (2-1 tegen België) en halve finale (1-0 tegen Australië) was de marge minimaal. Dat Nederland niet op honderd procent hoeft te zijn om tegen veel landen alsnog te winnen, is al een paar decennia duidelijk. Maar in de finale wachtte gisteravond Argentinië, die andere grote hockeynatie bij de vrouwen.

Nederland weet inmiddels wat het kan verwachten tegen ‘Las Leonas’. Sinds 2008 speelden ze veel belangrijke wedstrijden tegen elkaar. De ploeg doet haar bijnaam eer aan. Er wordt een enorme berg passie en energie in het spel gestoken. De speelsters zoeken het randje op of gaan eroverheen. Maar ze kunnen, als ze het hoofd koel houden, ook goed hockeyen.

Maar Nederland had, zoals vaker, het beste spel voor de finale bewaard. Een minuut of zes was Argentinië dominant, maar die storm ging snel liggen en de rest van de eerste helft was het Oranje dat de klok sloeg. Maria Verschoor scoorde vroeg in het tweede kwart, nadat de Argentijnse goalie Belen Succi een strafcorner slecht verwerkte. Matla maakte er even later 2-0 toen ze een knappe pass van Laurien Leurink met de backhand het doel in joeg. Achterin elimineerde Nederland met uitstekend verdedigend werk elke Argentijnse poging tot een aanval. De ploeg was messcherp, het aantal intercepties was niet te tellen.

Met een prachtige goal besliste Oranje de finale al in het derde kwart. De aanval begon helemaal achterin met ‘tiki taka-passjes’ tussen Verschoor en Eva de Goede. Zij speelde Freeke Moes in, die doortikte op Felice Albers en de spits rondde af.

Precies op het moment dat de duizenden fanatieke ‘Spaanse Argentijnen’ op de volle tribunes in Terrassa het geloof leken te verliezen, tekende strafcornerspecialiste Agustina Gorzelany voor 3-1. Maar Nederland bleef keurig overeind en voltooide de trilogie aan wereldtitels.

Het was een waardig afscheid voor middenvelder Marloes Keetels, die per vandaag topsporter-af is. En voor Jamilon Mülders, die een half jaar lang behalve interim-bondscoach ook een soort crisismanager was. Maar voor iedereen die bij de ploeg betrokken is was het een zwaar jaar. Daarom is deze prijs voor de meeste speelsters waardevoller dan al dat andere verzamelde goud van de afgelopen jaren.

