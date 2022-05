Tien vreemde sporttrofeeën: ‘Van harte! Hier is uw varken, klok of koe’

In de Bretonse wielerkoers Tro Bro Léon neemt de beste thuiscoureur zondag een varken mee naar huis. Over tien vreemde sporttrofeeën en het waarom erachter.

Door Arjan Schouten

Varken

Misschien wel de mooiste wielerrace die de massa nog niet ontdekt heeft. De Tro Bro Léon is een cultrace in Bretagne over wat nu heel hip gravel heet. Boerenweggetjes dus. Chaotisch, vaak nat, altijd winderig, gevaarlijk. Smulkoers voor liefhebbers, maar ook voor de beste eigen man in koers. Niet de rapste coureur van de dag, maar de beste Breton krijgt op het podium in Frankrijk een varken overhandigd. Bretonnen, chauvinisten pur sang.

Gewicht in kaas

Het borrelplankje volledig maken? Win dan ook semiklassieker Parijs-Camembert en krijg je lichaamsgewicht uitgekeerd in Camembert-kaas. Niet zo gek dat de laatste veertien winnaars daar allemaal uit Frankrijk kwamen. Alejandro Valverde won in 2008 als laatste buitenlander de buit, maar of hij van de kaas gesnoept heeft? Zestig kilo rijker werd hij vijf dagen later derde in de Amstel en de week erop won hij Luik-Bastenaken-Luik.

Volledig scherm Anthony Delaplace is de gelukkige winnaar van de kaas. © ANP / Presse Sports

Koe

De winnaar van de afdaling in Val d’Isere krijgt altijd een koe. Leuk voor de foto’s, maar vervolgens accepteert iedereen een cheque van 5000 dollar, een praktischer cadeau. Tot Lindsay Vonn in 2005 weigerde. ,,Ik werd gek toen ze me vertelden dat ik mijn koe terug moest geven”, aldus Vonn, die later pas leerde dat het beestje zwanger was. Vonn vond onderdak voor ‘Olympe’ en haar kalfje in Kirchberg. Later kwam daar nog een gewonnen geit bij.

Volledig scherm Lindsey Vonn en haar koe. © ANP / EPA

Dolken

De Welshe profgolfer Rhys Davies kreeg na het spelen van de Trophée Hassan II in Marokko eens een dispensatiebrief mee van de koninklijke familie, die hij nodig had voor zijn terugvlucht. Als winnaar van het toernooi kreeg hij een gigantische ceremoniële dolk mee in een koffertje. Die check je niet zomaar in als handbagage. Wielrenners die de Ronde van Oman winnen, krijgen de traditionele Omaanse Khanjar-dolk ook niet onopgemerkt door de x-ray.

Volledig scherm Rhys Davies. © Getty Images

Fles melk

Start je in de Indy500 dan moet je vooraf je melkvoorkeur opgeven. Als je wint, dien je daar immers mee te proosten. Coureurs hebben traditioneel de keuze uit volle melk, halfvolle melk of magere melk. Puristen prefereren echter karnemelk, daarmee is de traditie immers geboren in 1936. Drievoudig winnaar Louis Meyer dronk na zijn zeges standaard buttermilk ter verfrissing. Een directeur van een melkfabriek maakte daar een traditie van.

Volledig scherm Juan Pablo Montoya en het flesje melk. © Getty Images

Grootvaders klok

Circuiteigenaar Henry Clay Earles wilde iets origineels doen in 1964, voor de winnaar op zijn Martinsville Speedway. Bij alle Nascar-races kreeg je een soortgelijke trofee, dat moést anders. Hij besloot een gigantische staande klok te schenken, lokaal in Virginia geproduceerd. ,,Geef je winnaars iets waar ook hun vrouwen blij van worden, dan krijgt het ook echt een prominent plaatsje”, meende hij. De klok is nog altijd een musthave voor coureurs.

Volledig scherm De befaamde klok. © Icon Sportswire via Getty Images

Kreeft

Minder klassiek, maar ook de trofee van de Nascar-race in New Hampshire is een bijzondere. Win je de Sylvania 300 dan krijg je op het podium een gigantische kreeft, vers uit de Atlantische Oceaan, in je handen gedrukt. De Rock Lobster wordt na de race meteen gekookt. Het vlees wordt ingevroren en naar het winnende team gestuurd, de kreeft zelf wordt door een taxidermist opgezet en verwerkt in een trofee.

Volledig scherm Matt Kenseth met zijn verdiende kreeft. © Boston Globe via Getty Images

De zilveren koffiepot

Zou Tiger Woods er thuis wel eens zijn verse koffie uit schenken? The Dallah Trophy is een gigantische zilveren versie van een traditionele Arabische koffiepot, die de winnaar van de Dubai Desert Classic altijd mee naar huis neemt. De grootste en zwaarste trofee in de wereld van het golf. Al doet de gigantische gouden mossel die je krijgt als winnaar van de Qatar Open er nauwelijks voor onder.

Volledig scherm De Arabische koffiepot die Tiger Woods won. © Getty Images

500 kilo zalm

Toen de Noorse wielrenner Sindre Lunke in 2018 het bergklassement van de Arctic Race of Norway won, nodigde hij zijn hele team uit voor een feestmaal. Nogal een groots gebaar na winst in zo’n bescheiden rittenkoers, maar Lunke voelde zich min of meer genoodzaakt. Als beste klimmer van de etappekoers won hij 500 kilo zalm. Op het menu: sashimi, zalmtartaar, zalmmousse, zalm uit de oven, zalmburgers en zalmfilet.

Volledig scherm Odd Christian Eiking wint 500 kg zalm tijdens de Arctic Race of Norway. © Gautier Demouveaux/ARN

Lichaamsgewicht in bier

Enig idee waarom Matt Brammeier in 2005 alles gaf om mee te zijn in de vroege vlucht in de Ronde van Vlaanderen? Omdat na 33 kilometer al iets fraais te winnen viel. Oud-prof Nico Mattan beloofde dat de eerste coureur in Sint-Eloois Winkel zijn lichaamsgewicht in bier van brouwerij Steene Molen zou verdienen. Brammeier, een dorstige renner uit Liverpool racend onder een Ierse licentie, haalde die dag niet de finish, maar won wél 72 liter bier.

Volledig scherm Brammeier neemt zijn beloning in ontvangst uit handen van Jorne Garsbeke van Winkel Koerse. © Foto Van Gheluwe