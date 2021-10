Tien oud-triatleten doen hun verhaal over psychische en fysieke mishandeling

Nederlandse triatleten zeggen in het verleden psychisch en fysiek mishandeld te zijn. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC), geven tien oud-sporters vrijdag aan in dagblad Trouw .

Eerder dit jaar kwamen misstanden in de turnwereld aan het licht, deze week gevolgd door signalen uit de danswereld, via klokkenluider Kim Koumans. Tijdens een daaropvolgend debat in de Tweede Kamer kondigde demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) onder meer aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport.

De triatleten geven in Trouw onder meer aan dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. Sporters hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen.

Rembert Groenman, directeur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), geeft in Trouw aan dat je de misstanden niet kunt vergelijken met de verhalen uit de turnwereld. Wel erkent hij dat er op het trainingscentrum in Sittard ,,ongetwijfeld zaken gebeuren die niet fijn zijn voor onze atleten en die nemen wij als bond bloedserieus”.

Afslankpillen

De 27-jarige Charissa Zijlstra is een van de triatleten die haar verhaal in de krant deed. ,,Ik kocht stiekem afslankpillen en verzweeg dat voor mijn ouders en trainers. De nadruk lag zo op ons gewicht dat ik alleen maar bezig was met afvallen terwijl we vier keer per dag trainden”, geeft zij aan.

De NTB liet eerder dit jaar, op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland, een onafhankelijk onderzoek doen. Dat onderzoek is gedaan door het bureau Fijbes Consultancy & Training. Volgende week komt dat rapport uit.

,,Als het rapport aangeeft dat er fouten zijn gemaakt op het NTC, dan moeten we ruimhartig excuses aanbieden. En elkaar recht in de ogen kijken. Om vervolgens daar als bond zo snel als mogelijk mee aan het werk te gaan”, aldus directeur Groenman.

