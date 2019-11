‘Tien duels in vijftien dagen: dat is echt killing’

Abbingh heeft om die reden de laatste weken iets rustiger aan gedaan, om zo fit mogelijk aan het WK te beginnen. Dat viel niet mee, want ze speelt in Rusland bij Rostov, dat steevast om de landstitel strijdt en in de Champions League speelt. ,,Het is absoluut een topclub en daarom ben ik er ook heen gegaan, maar het is wel zwaar. Ik ben bijna niet thuis, alleen maar onderweg. Je komt ergens aan, speelt een wedstrijd en reist meteen weer door naar weet ik waar. Het reizen is vanwege de tijdzones in Rusland extra vermoeiend. Ik ben echt blij dat ik een paar dagen bij mijn familie in Nederland heb kunnen doorbrengen.”



Het was aan haar om bij de club aan te geven dat vooral de laatste weken erg pittig waren en het haar even te veel werd. ,,Je moet af en toe voor jezelf opkomen, want niemand anders doet dat voor jou. Coaches hebben er over het algemeen weinig begrip voor, want zij willen dat je met de club presteert. Er wordt veel van ons gevraagd en ik zie ook dat ontzettend veel speelsters geblesseerd zijn.”