Thomsen vervangt Steenbakkers door Van der Wissel

Pinturault is Hirscher te snel af in Val d'Isère

13:39 De Franse skiër Alexis Pinturault was vandaag de beste in de reuzenslalom om de wereldbeker in Val d'isère. De Oostenrijker Marcel Hirscher was de snelste in de eerste run, maar Pinturault maakte het verschil meer dan goed in de tweede.