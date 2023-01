The Ocean Race 2023 | Video's, etappeschema en Nederlandse deelnemers

Na een afwezigheid van vijf jaar is The Ocean Race weer terug van weggeweest. De zeilwedstrijd, die zo’n half jaar duurt, staat bekend als de meest uitdagende en prestigieuze zeilwedstrijd ter wereld en vergt een hoog niveau van vaardigheid, ervaring en fysieke fitheid van de deelnemers. Nieuw in deze editie van The Ocean Race is dat er twee divisies zijn: de IMOCA-klasse en de VO65-klasse.

De etappes in The Ocean Race 2023

Net als in de afgelopen vier edities startten de teams in Alicante. De eerste etappe voor de twee verschillende klasses gaat van de Spaanse kustplaats naar Kaapverdië, de eilandengroep voor de kust van Afrika. De IMOCA-boten varen daarna door naar Zuid-Afrika, Brazilië en de Verenigde Staten. De VO65-zeilers haken vervolgens in juni weer aan bij de etappe van Aarhus naar Den Haag om daarna ook Genua aan te doen.

In totaal zijn er negen etappes voor de IMOCA-boten, de VO65-boten nemen dus deel aan drie etappes. Tussen de etappes zijn vaak meerdere weken rust ingebouwd.

- Etappe 1 (start 15 januari, aankomst verwacht 22 januari) | Alicante-Cabo Verde

- Etappe 2 (start 25 januari, aankomst verwacht 9 februari) | Cabo Verde-Kaapstad

- Etappe 3 (start 26/27 februari, aankomst verwacht 1 april) | Kaapstad-Itajaí

- Etappe 4 (start 23 april, aankomst verwacht 10 mei) | Itajaí-Newport

- Etappe 5 (start 21 mei, aankomst verwacht 30 mei) | Newport-Aarhus

- Etappe 6 (start 8 mei, aankomst verwacht 9 juni) | Aarhus-Kiel

- Etappe 7 (start 9 juni, aankomst verwacht 11 juni ) | Kiel-Den Haag

- Etappe 8 (start 15 juni, aankomst verwacht 25 juni) | Den Haag-Genua

- Etappe 9 (start 1 juli) | Havenrace Genua

Nederlandse deelnemers in 2023

Er doen dit jaar in totaal twaalf Nederlanders mee aan The Ocean Race. Eén Nederlander neemt deel aan de IMOCA-klasse, terwijl de andere elf Nederlanders van start gaan in de VO65. Met Team JAJO is er één team dat onder de Nederlandse vlag uitkomt.

- IMOCA: Rosalin Kuiper – Team Malizia

- VO65: Arianne van de Loosdrecht – WindWhisper Racing Team

- VO65: Annemieke Bes – Viva Mexico!

- VO65: Jolbert van Dijk & Gerwin Jansen – Austrian Ocean Racing powered by Team Genova

- VO65: Jelmer van Beek, Bouwe Bekking, Rutger Vos, Jorden van Rooijen, Laura van Veen, Max Deckers & Brend Schuil – Team JAJO

Volledig scherm Het Nederlandse team JAJO. © AP

Hoe werkt The Ocean Race wedstrijd?

De wedstrijd bestaat uit meerdere etappes die beginnen en eindigen in verschillende havens over de hele wereld. De boten nemen deel aan de etappes, in-port races en de proloog. Tijdens een etappe vaart een team van de ene haven naar de andere. In-port races zijn korte wedstrijden die worden gehouden in de havens waar de boten tussen de etappes aankomen. De proloog is een speciale etappe waar de teams de gelegenheid krijgen om te oefenen en zich voor te bereiden op de wedstrijd. De proloog van de 2023-editie van The Ocean Race vond in 2022 al plaats. In totaal wordt er zo’n 60.000 kilometer gevaren.

De teams verzamelen punten gedurende de wedstrijd door deel te nemen aan de etappes, in-port races en proloog. De proloog is een speciale etappe waar de teams de gelegenheid krijgen om te oefenen en zich voor te bereiden op de wedstrijd. Er zijn geen punten te verdienen in de proloog, maar deze race dient wel als een kwalificatie voor de teams om deel te mogen nemen aan de echte wedstrijd.

De in-port races zijn korte wedstrijden die worden gehouden in de havens waar de boten tussen de etappes aankomen. De teams verzamelen ook punten in deze wedstrijden, net als in de negen etappes. De eerste plaats ontvangt de meeste punten, gevolgd door de tweede, derde, enzovoort. Aan het einde van de wedstrijd wordt het team met de meeste punten uitgeroepen tot de winnaar van The Ocean Race.

Tijdens etappe 3, die met 23.613 kilometer de langste etappe ooit is in de geschiedenis van The Ocean Race, en etappe 5 zijn er dubbele punten te verdienen. Wanneer een team een etappe om wat voor reden dan ook niet kan voltooien, ontvangen zij geen punten.

Tekst gaat verder onder de widget:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verschil tussen de Imoca- en VO65-boten

De IMOCA-boten en de VO65-boten zijn verschillende types zeilboten die worden gebruikt in The Ocean Race. De IMOCA-boten varen alle negen etappes. Deze boten zijn dan ook de meest snelle en innovatieve boten in de wedstrijd. In totaal nemen er vijf teams deel aan de IMOCA-klasse.

De VO65-boten voltooien enkel de drie Europese etappes. Er wordt met standaard boten gevaren en dus mogen de teams hier verder geen aanpassingen aan doen. In totaal nemen er zes VO65-boten deel aan The Ocean Race.

Volledig scherm IMOCA-boten © AP

Nederlandse historie

Nederland heeft een rijke historie in de Ocean Race. Nederlandse teams hebben de race verschillende keren gewonnen, waaronder in 1977-1978 en 1981-1982. Nederlandse zeilers hebben ook vaak individuele prijzen gewonnen, zoals de prijs voor de beste navigator. Ook Nederlandse bedrijven zoals Royal Huisman en Van der Graaf, zijn betrokken geweest bij de bouw van de schepen die meededen in de race.

Geschiedenis van The Ocean Race

De wedstrijd is ontstaan in 1973 als de Whitbread Round the World Race, genoemd naar de Britse brouwerij die de wedstrijd steunde. De eerste editie van de wedstrijd begon in Portsmouth en eindigde in Plymouth. Er deden vijf boten mee, waaronder een Nederlandse boot, en het was een wedstrijd van ongeveer 9 maanden.

In de jaren die volgden, groeide de wedstrijd in populariteit en er kwamen steeds meer boten en teams uit verschillende landen deelnemen. De route van de wedstrijd werd ook veranderd, met etappes die over de hele wereld voerden, waaronder Europa, Afrika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Azië.

In 2001 heeft de wedstrijd zijn naam veranderd naar de Volvo Ocean Race, na een overname van de organisatie door de Volvo Car Corporation. De wedstrijd vindt ongeveer eens in de drie jaar plaats en heeft zich ontwikkeld tot een van de meest prestigieuze en uitdagende zeilwedstrijden ter wereld.

De wedstrijd heeft ook gezorgd voor innovatie en technologische verbeteringen in de zeilwereld, met boten die steeds sneller, veiliger en efficiënter worden gemaakt. In 2023 wordt er voor het eerst met twee verschillende klasses gevaren en ook staat Volvo niet meer langer in de officiële naam van de wedstrijd.