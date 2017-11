Tessie Savelkouls grijpt naast het brons op WK open klasse

Weer blessure voor Henk Grol

16:57 De rentree van Henk Grol op de judomat blijft voorlopig beperkt tot twee partijen. De Groninger (32) heeft gisteren bij de WK open klasse in Marrakesh een scheurtje in de knieband van zijn rechterknie opgelopen. Hij werd in Marokko in de tweede ronde uitgeschakeld.