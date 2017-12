Tess Wester: Het was superfrustrerend

Als één van de weinige Nederlandse handbalsters haalde Tess Wester haar normale niveau tijdens de halve finale van het WK tegen Noorwegen. De doelvrouw kon echter niet voorkomen dat haar ploeg geen schijn van kans had (23-32). ,,Ik had zeker niet verwacht dat we er zo zouden afgaan.''