Ter Mors in tranen na goud: 'Kom pap, help me'

Slowaakse ijshockeyers zorgen voor megastunt tegen Rusland

16:27 De ijshockeyers van Slowakije hebben voor een daverende verrassing gezorgd door in de openingswedstrijd het team van de Olympische atleten namens Rusland te verslaan. De wedstrijd in Gangneung eindigde in 3-2 door een doelpunt in de derde periode van Peter Ceresnak.