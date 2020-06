Technisch directeur Maurits Hendriks wil graag in gesprek met Verhaeren

Door Natasja Weber



De grote vraag is: wat nu, Jacco? Direct nadat woensdag het nieuws bekend werd dat Verhaeren eind september stopt als hoofdcoach van zwemnatie Australië begonnen de speculaties. Kan de succescoach van weleer het Nederlandse zwemmen uit het slop trekken? Zou Verhaeren in het olympisch seizoen iets kunnen betekenen voor sportkoepel NOC*NSF waar zijn maat en oud-pupil Pieter van den Hoogenband de scepter zwaait als chef de mission? Gaat hij aan de slag voor de International Swimming League; de nieuwe zwemcompetitie waarin zwemmers in teamverband tegen elkaar strijden? Of kiest Verhaeren voor een rol als hoofdcoach van een West-Europees land? Een ding is zeker, de keuze is reuze voor de man die aan de wieg stond van de successen van Van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo.



Verhaeren liet woensdag aan deze krant weten dat hij nog geen idee heeft waar zijn toekomst ligt. ,,Ik heb nu geen andere plannen dan de zaken hier in Australië goed af te ronden. In oktober keer ik terug naar Nederland en dan kijk ik wat er op mijn pad komt. Alles ligt open, zelfs een sabbatical. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik niet graag stil zit”, aldus Verhaeren die ‘Swimming Australia’ weer mondiaal aanzien gaf.