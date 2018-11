Te dure Usain Bolt vertrekt per direct bij Australische club

WK Turnen Zonderland even alleen maar bezig met zijn oefening

1 november De landenfinale was een onverwachte bonus voor de Nederlandse turners, die op een WK nooit eerder bij de beste acht hoorden. Epke Zonderland genoot met volle teugen en zette daarna de knop om. Zaterdag is het tijd voor individueel succes. Aan de rekstok natuurlijk, het toestel waarop hij in 2012 in Londen olympisch kampioen werd, gevolgd door twee wereldtitels. De laatste dateert alweer van 2014.