Talent van het jaar Zarco maakt overstap naar KTM

Zarco wordt teamgenoot van de Spanjaard Pol Espargaro, die zijn contract met twee jaar verlengde. De Brit Bradley Smith verlaat het Oostenrijkse team. Zarco is tweevoudig wereldkampioen in de Moto2 en is sinds zijn overstap naar de MotoGP een vaste waarde in het niet aan een fabriek verbonden Tech3 Yamaha-team.

,,We hebben het vertrouwen dat we een winnende motor kunnen bouwen en Johann zou niet zijn gekomen als hij dat vertrouwen niet met ons deelt'', zei KTM's motorsport-directeur Pit Beirer donderdag in het Spaanse Jerez, waar komend weekeinde de GP van Spanje plaatsvindt. ,,Johann verslaat nu al met regelmaat fabrieksrijders. Ik ben ervan overtuigd dat we met hem een volgende stap zetten.''