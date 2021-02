Suter pakt wereldtitel afdaling bij WK skiën

WK skiën in Italië gaan toch door in februari

2 juli De WK skiën in Cortina d’Ampezzo zullen toch volgens plan in februari 2021 worden gehouden. De Italiaanse wintersportfederatie (FISI) had in mei vanwege de coronacrisis gevraagd om het toernooi in de Dolomieten met een jaar uit te stellen. Dat zou echter betekenen dat de WK amper een maand na de Winterspelen van Peking 2022 zouden plaatsvinden.