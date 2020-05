Sun Yang vecht schorsing aan bij rechter

Sun had in 2018 geweigerd mee te werken aan een dopingcontrole omdat naar zijn zeggen de controleurs zich niet konden identificeren. Daarbij zouden leden van zijn begeleidingsstaf zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd. In 2014 was hij al eens drie maanden geschorst wegens overtreding van de dopingregels.



Sun liet kort na de uitspraak in februari al weten een gang naar de rechter te zullen maken. De 28-jarige zwemmer is regerend wereld- en olympisch kampioen op de 200 meter vrije slag. Op de Spelen van Londen 2012 pakte hij tweemaal goud. Bij zijn optreden op de WK van 2019, toen de beroepszaak van het WADA liep, werd hij door tal van collega's genegeerd, ook op het podium waar hij twee keer het goud mocht ophalen.