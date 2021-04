Strijd om olympisch judoticket nadert ontknoping: ‘Voor mij is dit niet spannend’

Grol en Meyer kunnen elkaar al snel treffen op EK judo

10:04 Henk Grol en Roy Meyer kunnen elkaar op de EK judo in Lissabon al in hun tweede partij treffen. De twee strijden in de klasse boven 100 kilogram samen om één plaatsbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio. Beide Nederlanders beginnen met een bye.